Walter Torchio manifestó su postura por la reelección de intendentes.

El intendente de Carlos Casares, Walter Torchio, se refirió a la actualidad política en su distrito y se expidió en torno al debate sobre la reelección de los jefes comunales en la provincia de Buenos Aires.

En declaraciones a Sabáticamente por Radio Provincia consideró que la ley sancionada en 2016 fue “mal redactada porque legisló hacia atrás dado que la elección de 2015 corría como la primera y una ley no puede tener carácter retroactivo”.

Torchio destacó que “los intendentes estamos muy cerca de la gente y es ella quién te pone o te saca. A muchos la gente los votó durante mucho tiempo, pero llegado el momento eligió sacarlos”.

En ese marco, dijo que “hay una discusión más larga que tiene que ver con otros temas más allá de la reelección de los intendentes y es la autonomía de los municipios; de qué y cómo se van a hacer cargo, con qué recursos se van a contar”.

En otro orden, Torchio explicó que “yo soy productor agropecuario y la política no estaba en mi radar” y añadió que cuando decidió involucrarse optó por el sector que lideraba Cristina Fernández de Kirchner.

Al respecto, destacó que “la forma de participar en política es transformando las cosas. Con las opiniones solamente no alcanza. En un momento me planteé dejar las mesas de café y ponerme a trabajar y hoy, por ejemplo, hemos logrado llegar al 100% de cloacas en Carlos Casares”.