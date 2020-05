Un caso de Covid-19 y uno sospechoso de dengue en 25 de Mayo.

El Director Médico del Hospital Unzué, Manuel Martínez, y la Directora Asociada, Inés Muñoz, brindaron una conferencia de prensa para ampliar el informe epidemiológico de este jueves 28 de Mayo.

Los dos casos en análisis dieron negativo. Se trata del contacto estrecho del caso positivo de Covid y la profesional de la salud de 45 años que había dado negativo en los últimos días.

Es decir, actualmente 25 de Mayo posee un caso confirmado; desde el comienzo de la emergencia se han descartado diez casos y hay 83 personas cumpliendo aislamiento.

Martínez se refirió a la difusión de audios con información falsa al afirmar que “uno no sabe la motivación que lleva a decir estas cosas que provocan temor. No es la primera vez que sucede”.

“¿Quién puede querer ocultar información en esta situación que vive el mundo? Las redes sociales tienen que ser relativizadas porque hay canales de información oficiales de manera diaria”, señaló.

Además indicó que “las medidas tomadas en 25 de Mayo están dando resultados, la población ha comenzado a cuidarse un poco más. Hemos empezado un trabajo dinámico en los barrios para detectar situaciones de riesgo, comunicando esto rápidamente ya que el accionar inmediato es fundamental”.

En tanto, Muñoz solicitó a la población “que se queden en sus casas, que no viajen. No hay que movilizarse excepto que sea imprescindible. Pedimos que permanezcan en sus domicilios. Que se hagan los mandados una o dos veces por semana, y no hacer un circuito de mandados todos los días. Pido que usen tapabocas, que se laven las manos y mantengan distanciamiento. Eso nos permitirá estar libres del virus”.

“En este momento no tenemos circulación del virus porque el caso confirmado es importado, pero no sabemos cuando podemos tener. Se hace un gran trabajo desde la salud y necesitamos el acompañamiento de la población para evitar la circulación comunitaria”, agregó.

La Directora Asociada destacó el trabajo de profesionales de la salud y resaltó, “observo un equipo del Hospital muy unido, que notaron el apoyo del Intendente”.

También los directores médicos informaron sobre la situación de un caso sospechoso de dengue en un niño de 8 años, que se realizó una muestra y en los próximos días llegarán los resultados.