Se reunió el Consejo Federal.

El día Jueves 22 del corriente mes el Consejo Federal por intermedio del sistema de videoconferencias, efectuó una nueva reunión de Delegados Provinciales, contando con la presencia del Sec.

Gral. del Consejo Federal Javier Treuque, el Secretario del interior Mario Gianmaria y el Gerente Marcelo Moure, donde se abordaron diferentes temas relacionados exclusivamente al Torneo Federal Amateur 2020.

En primer lugar el Secretario del Interior recibió a los Sres. Delegados y luego

les sede la palabra a cada uno de ellos quienes brindaron información y actualidad de cada una de las Ligas y clubes clasificados de sus respectivas provincias en cuanto a la confirmación o no de la participación del mencionando Torneo.

Posteriormente Marcelo Moure da lectura del listado de Clubes que enviaron nota confirmando o dando de baja su participación.

Seguidamente el Sec. Gral. Javier Treuque informa al Cuerpo

que desde el Consejo Federal se a dispuesto lo siguiente:

1) Aportes al Consejo Federal, NO SE ABONA.

2) Aporte a las Federaciones y Ligas, NO SE ABONAN ,por no estar habilitado el ingreso de público.

3) Protocolo, solo hay para los entrenamientos y es el mismo que oportunamente autorizó la A.F.A y el Gobierno Nacional, AUN NO SE ELABORÓ PARA LA DISPUTA DEL TORNEO, EL MISMO SERÁ INFORMADO OPORTUNAMENTE.

4) Cantidad de Dirigentes y Periodistas autorizados a ingresar al Estadio, SE INFORMARÁ EN EL REGLAMENTO DEL TORNEO.

5) Sistema COMET, INDEFECTIBLEMENTE TODOS LOS JUGADORES QUE PARTICIPEN DEBERÁN ESTAR

INCORPORADOS AL SISTEMA, EN CASO CONTRARIO NO SERÁN HABILITADOS.

6) Lista de Buena Fe, SE DEBERÁ CONFECCIONAR UNA LISTA TOTALMENTE NUEVA. Los clubes podrán incorporar 10 jugadores más a la Lista de Buena Fe ante la posible baja de algunos jugadores por casos de covid 19.

7) Certificado de Aptitud Física, SE ENVIARÁ CON EL RESTO DE LA DOCUMENTACIÓN DEL TORNEO Y PODRÍA TENER ALGUNA MODIFICACIÓN RESPECTO DEL HABITUAL.

8) Fecha límite para la confirmación de participación, 27/10/2020

9) Formato de Torneo, SE DEFINIRÁ CUANDO SE CUENTE CON LA CANTIDAD DE CLUBES QUE VAN A PARTICIPAR, SIEMPRE SE TENDRÁ EN CUENTA LA CERCANÍA GEOGRAFÍCA.

10) Aranceles de Árbitros, NO SUFRIRIAN MODIFICACIONES RESPECTO DE LO QUE SE ABONABA EN EL MES DE MARZO.

11) Fecha tentativa de comienzo del Torneo ( siempre que la situación epidemiológica lo permita) sería a fines de noviembre.