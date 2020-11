Se refuerzan los operativos de tránsito.

El Secretario de Gobierno, Nicolás Lorenzo, junto al Director General de Seguridad y Protección Ciudadana, Octavio Pavía; el Comisario Néstor Caldiero, Jefe de la Estación Departamental; Daniel Buzzada, Titular de la Comisaría Primera; y el Jefe de la Policía Local, Camilo Garin, en conferencia de prensa anunciaron este jueves 26 de Noviembre un importante refuerzo en los operativos de tránsito debido a la situación que se presentó el pasado fin de semana.

Lorenzo explicó que “junto a los principales representantes de las fuerzas de seguridad provinciales en 25 de Mayo estamos acá para hablar de temas que no sólo nos han preocupado en los últimos días sino que directamente nos están ocupando diariamente para contrarrestar algunos hechos que hemos vivido en la ciudad cabecera”.

En ese sentido, puntualizó que “hay temas que están directamente relacionados con el tránsito, con la seguridad vial y la conducta de vecinos de 25 de Mayo pero también de visitantes a nuestra ciudad” y agregó que “durante el último fin de semana hemos asistido a situaciones que se han visto y han sido evidentes en la vía pública y que no sostenemos de ninguna manera, situaciones que están relacionadas con algún tipo de descontrol en el tránsito y que han generado una molestia evidente en muchos vecinos”.

Al respecto, aseguró que “desde el Gobierno Municipal hemos tomado esta situación con alarma y mucha preocupación y llevaremos adelante las acciones junto a las fuerzas de seguridad para mitigar los efectos de este tipo de acciones” y aclaró que “nos estamos plantando frente a una determinada problemática y estamos anunciando acciones que vamos a llevar adelante para darle una respuesta a la comunidad y preservar la tranquilidad en nuestra ciudad que es un valor que es importante sostener y defender”.

Además, contó que “hemos llevado adelante un trabajo sostenido en cuanto a lo que es control vehicular, la prevención y la sanción. Hemos mejorado y estas situaciones excepcionales que vivimos no deben desviarnos del camino que estábamos siguiendo sino que tienen que desdoblar el esfuerzo del Estado para trabajar en la prevención, control y en la sanción de todas aquellas conductas que vayan contra la ley”.

El Secretario de Gobierno aseguró que “el Intendente está sobre este tema, está en la agenda de estos días y agradecemos a la Policía de la Provincia porque está trabajando codo a codo junto al Municipio para darle respuesta a los vecinos” y manifestó que “son situaciones que no nos causan ninguna satisfacción, ver espectáculos de este tipo en la vía pública, con ruidos molestos, y conductas impropias. Realmente no queremos que estas cosas sucedan en 25 de Mayo. Vamos a hacer todo lo que sea posible para que el vecino viva tranquilo, trabajando desde el control y prevención para que no sucedan estas situaciones. No vamos a esconder esta problemática bajo la alfombra”.

Por otro lado, dijo: “Quiero destacar la conducta de gran parte de la ciudadanía respecto a cómo se manejan y el respeto que tienen con el resto de los vecinos y llamar a la reflexión a grupos minoritarios que realmente llevan descontrol y afectación con un peligro importante en cómo se manejan en la vía pública”.

Por último, aseguró que se trata de una problemática regional que “va rotando de ciudad” y explicó que “llegan motos que no son de 25 de Mayo, son de ciudades vecinas, cercanas, de otros distritos y es una cuestión que vamos a atender regionalmente en comunicación con las Municipalidades vecinas. Esta cuestión de recibir grupos numerosos que sorpresivamente llegan a la ciudad, que no respetan las normas mínimas de tránsito y vienen a molestar a nuestros vecinos y eso no lo vamos permitir bajo ningún punto de vista”.

Por su parte, el Jefe de la Estación Departamental, Daniel Buzzada, indicó que “nos hemos hecho eco de la situación y responsables de lo ocurrido. Por parte de la Policía vamos a realizar numerosos operativos de tránsito durante los días sábado y domingo tendientes a revertir la situación vivida. Hemos acordado entre distintos estamentos de policía y de tránsito municipal para trabajar en pos de contrarrestar lo ocurrido el fin de semana pasado”.

Para cerrar, el Director General de Seguridad y Protección Ciudadana, Octavio Pavía, explicó que “la situación del tránsito en 25 de Mayo está relativamente controlada y se implementan operativos pero cuando llegan esta cantidad de motos es imposible de controlar con los operativos normales por eso este fin de semana aumentaremos el número de operativos que serán entre nueve y once constantemente en distintos puntos de la ciudad con personal de Tránsito Municipal, policial, del Grupo GAD y pedimos refuerzos a la Agencia de Seguridad Vial”.