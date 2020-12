Se activa el transporte de larga distancia.

El subsecretario de Transporte bonaerense, Alejo Supply, celebró el retorno de transporte de larga distancia en el territorio provincial.

En declaraciones a Tarea Fina por Radio Provincia dijo que “como la dimensión de la provincia es tan grande, llevará tiempo ponerlo en marcha porque además, eso va acompañado de la demanda”.

Supply indicó que “creo que va a empezar más fuertemente a las zonas costeras por la temporada. Además, por las fiestas hay mucha gente que volverá a sus ciudades y eso hará que crezca el transporte. Todos los destinos están habilitados, en algunos casos no hubo viajes porque no hubo oferta”.

En ese marco, agregó que “las unidades pueden viajar al 65% de ocupación, aunque no todos los colectivos tienen la misma cantidad de butacas”. Se deberá respetar el distanciamiento, “salvo que sea un grupo familiar”.

Supply precisó que “cada pasajero queda registrado, se le toma la temperatura al subir al transporte, lo hará con barbijo y no se utilizará el aire acondicionado. En el momento que va a subir al colectivo, el turista debe tener el permiso”.