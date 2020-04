Ralinqueo se refirió a las medidas de seguridad adoptadas en la semana.

El intendente Hernán Ralinqueo fue entrevistado en FM 105 y ante la pregunta sobre la medida del desvío sanitario tomada en la semana dijo,»el revuelo mas grande que tenemos hoy es la pandemia. Son medidas que no se pueden establecer de una semana para otra o de un día para otro; son tomadas en horas porque estamos en una situación de emergencia.Tienen impacto negativo en los primeros momentos y luego se va acomodando porque la gente lo va entendiendo».

El jefe comunal , agregó»si en 25 de Mayo somos cerca de 25 mil personas, el 90 % está haciendo un esfuerzo enorme no saliendo de su casa , no trabajando, cumpliendo todas las medidas, todos los requisitos establecidos, cómo no lo van a poder hacer quienes están circulando , quienes tienen todos los medios económicos, pudiendo trabajar en este momento y haciendo mucho dinero con su actividad. Hay sectores que están dispuestos ser solidarios únicamente con su rubro. con su actividad ; cuando se le pide que aporte algo, que ayude, nos encontramos con estas conductas minoritarias porque la mayoría de los involucrados lo han visto como las nuevas formas de manejarse de ahora en adelante»

En el programa El Despertador, el mandatario señaló,» ojala que alguien pueda decir en la Argentina que esto dentro de un mes no va a existir mas y que podamos volver a la normalidad. Hay que tener mucha responsabilidad y no viendo a corto plazo porque va para mucho tiempo. Esto nos va a poner a revisar un montón de cuestiones de la vida cotidiana ; como sera la educación, el transporte público. Hoy el 80% del sistema se ha normalizado porque el proceso es práctico, claro y sencillo; permitir la distribución de los alimentos de manera mas segura y reducir la cantidad de contactos. Si uno analiza, una persona que llega desde cualquier sitio de la región, desde el momento que ingresa y recorre todos los comercios mantiene infinidad de contactos desde la puerta hasta el mostrador inclusive. En cuarentena se advirtió a esos distribuidores tomando mate con comerciantes, no había cuidado ni concientización».

En diálogo con Marcelo Amado, el intendente subrayó,» nosotros lo implementamos muy rápido, pero lo están pensando la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires ; muchos están pensando como generar puertos secos para evitar contacto entre abastecimiento y distribución , es un tema que va a avanzar, recién empieza.El planteo de algunos proveedores es bastante mezquino ;muchos se enojaron y luego fueron entendiendo durante estos días. El planteo que se pierde mucho tiempo haciendo eso, es muy mezquino o tener que poner una persona mas para realizar la tarea es anti económico cuando el rubro esta trabajando muy bien. En alimentos las ventas no han caído para nada y han subido los precios; necesitamos un poco de solidaridad y tiempo para que le sigamos ganando semanas sin la presencia del virus».

Muy seguro de la decisión tomada Ralinqueo reflexionó,» para qué habremos invertido un mes, con la paralización absoluta, estando en sus casas, el esfuerzo económico de todos, para que semejante esfuerzo si lo vamos a tirar a la basura en dos minutos, por cualquier descuido de alguien foráneo porque en minutos se puede desatar un desastre».