Ralinqueo entregó banderas del partido a instituciones educativas.

El Intendente Hernán Ralinqueo este miércoles 4 de Noviembre en el Salón Blanco Municipal entregó 135 Banderas del Partido a todo el sistema educativo a través de las Jefas Distritales de DIEGEP, Mariela Oliverio y de DGCyE, Claudia Suárez. Además, durante la mañana visitó la Escuela Primaria N° 7 mientras que funcionarios municipales se hicieron presentes en la Escuela Primaria N°4, instituciones que hoy recibieron a alumnos que desde el inicio de la emergencia sanitaria no habían mantenido una vinculación en cuanto a la continuidad pedagógica. Allí, el Mandatario Comunal entregó también las Banderas del Partido de 25 de Mayo.

En el Salón Blanco recibieron también las insignias Diego Di Salvo, Consejero Provincial de Educación; el Presidente del Consejo Escolar, Leandro Morales; los gremios Suteba y UPCN, a través de sus representantes; los Jardines Municipales y los creadores de la insignia Franco Farías y Alexander Del Pardo junto a sus familias.

Ante los presentes Ralinqueo contó que “estamos en los días previos a un nuevo aniversario de 25 de Mayo, hubo un enorme trabajo del área de Cultura en el proyecto de creación de la Bandera del Distrito en donde participaron todas las instituciones a través de jóvenes estudiantes de nuestra comunidad, con una enorme convocatoria con el aval de la Provincia y que contó con el apoyo de toda la comunidad educativa de 25 de Mayo”.

El Intendente adelantó que “esta Bandera va a ser izada el día domingo en la plaza Mitre en el marco del 184° aniversario de la ciudad de 25 de Mayo. Representa la identidad de nuestra historia y orgullosamente la podemos llevar como insignia de nuestro territorio pero también de lo que somos”.

Al respecto de la visita a las escuelas primarias en el marco del regreso a las aulas de alumnos que desde el inicio de la emergencia sanitaria no habían mantenido una vinculación en cuanto a la continuidad pedagógica, explicó que “hay un enorme trabajo de todos los docentes, de todo el sistema educativo y del Consejo Escolar para que se garantice la salud que es lo principal pero además para que ningún chico quede fuera de la escuela. No nos podemos dar el lujo que algún niño por distintas circunstancias no vaya más a la escuela, y eso hay que reconocerlo”.

“Se está dando un paso muy importante, las clases han continuado durante todo el año con la modalidad virtual y los docentes se han adaptado a una realidad totalmente diferente donde contiene un montón de situaciones a las que no estábamos acostumbrados”, cerró.