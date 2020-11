«No hubo desbordes por las medidas sanitarias adoptadas»dijo Kicillof.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, brindó una conferencia de prensa, emitida por Radio Provincia, sobre la situación epidemiológica y la nueva etapa del DISPO.

Kicillof sostuvo que el objetivo “es pasar de aplanar la curva a aplastarla y pedimos la colaboración y ayuda de todos y todas las bonaerenses».

Destacó que se van a activar 13 nuevos protocolos para el cuidado de los que quieran trasladarse a destinos turísticos y subrayó que “este va a ser un verano cuidado, protegido. Para eso está la APP Cuidar Verano».

Más adelante, sostuvo que “ahora vamos a hacer testeos de contactos estrechos. Hasta hoy se las controlaba con aislamientos. Si alguien tiene síntomas después de haber estado con quien dio positivo se lo considera positivo» y agregó que a partir de ahora “por cada caso positivo buscaremos contactos estrechos porque tenemos capacidad de testeos».

Además, indicó que a aquellos “contactos estrechos que no tuvieron síntomas se le va a pedir que se hisope para cortar cadenas de contagio».

Por otra parte, describió la situación epidemiológica que atraviesa la provincia de Buenos Aires en estas últimas semanas: «Hay una baja pero lenta. En el gran Buenos Aires hay una caída de casos. Pasamos de 5000 a 1300 y eso es muy significativo».

El gobernador reveló que desde hace 12 semanas en el gran Buenos Aires se observa una caída de casos positivos de COVID y eso también ocurre con las camas de terapia intensiva y añadió que «en el mundo se volvió a ver a quién eligen los médicos para utilizar un respirador y eso en la provincia de Buenos Aires nunca lo tuvimos que hacer”.

“No hubo desbordes de caso por la decisión sanitaria que se tomó y por el compromiso de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires», enfatizó Kicillof.

Agregó que “vamos a seguir trabajando con muchísima responsabilidad y dedicación para lograr que los casos bajen más rápidamente. No me conformo con que haya 1000 casos hoy porque eso significa 30 muertos. Hay que ponerse las pilas. Ahora tenemos que aplastar la curva. Hay que hacer todos los esfuerzos que podamos».

Por último, Kicillof enfatizó que «es mejor, para mí, ser antipático que irresponsable. Sigo llamando a los bonaerenses a no bajar los brazos, a no relajar. Por supuesto que es privarse pero también es evitar contagios y muertes».