Los retenes continúan en 25 de Mayo.

Los retenes se van a transformar paulatinamente en controles rutinarios de accesos a la ciudad. Donde va a trabajar personal de Protección Ciudadana y Policía, principalmente en hora pico.

Las personas tienen que circular con los permisos correspondientes sí o sí. Tienen que declarar la entrada si fuera de una ciudad con circulación viral comunitaria tanto al centro de salud como al centro de monitoreo municipal.

Hoy en día la responsabilidad ciudadana es sumamente importante. Fueron meses donde cada persona sabe quiénes son las personas de riesgo y por ende no deben exponerlos. Esta nueva modalidad de control no debe tomarse como que pueden ingresar personas de cualquier lugar a 25 de Mayo, sino que lo harán solamente los exceptuados como hasta el momento.

Hay decretos municipales que continúan vigentes, hay que ser muy responsables con esto. Y por supuesto se va a multar a aquellas personas que no puedan acreditar fehacientemente los permisos de circulación correspondientes.