«La vacuna es esencial para cortar la circulación del virus» dijo Gollan.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, brindó detalles sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19 y desarrolló también la organización que se prevé para la próxima temporada de verano.

En declaraciones a No Corras por FM 97 Une el titular de la cartera sanitaria bonaerense destacó la importancia de que “todas las vacunas están demostrando que los anticuerpos neutralizantes duran más de 6 meses” y remarcó que la vacunación “es una herramienta de excelencia para cortar la circulación viral”.

En ese marco, el ministro aseguró que “estamos en los albores de comenzar la vacunación” y agregó que si bien “en Argentina, no hay certezas todavía” de cuándo llegarán las dosis “las autoridades nacionales hablan de tener una vacuna disponible en el mes de enero» y aseguró que en la Provincia el operativo comenzará «ni bien lleguen”.

Además, Gollan detalló que la campaña de vacunación será “interdisciplinaria, interministerial e interjurisdiccional” porque participan Nación, Provincia y los municipios.

Por otra parte, Gollan destacó que como la campaña se desarrolla en “una pandemia” y no en “condiciones normales” se habilitarán 313 escuelas para poder vacunar, el PAMI lo va a hacer en residencias y IOMA va a disponer puestos de vacunación.Con respecto a las vacaciones de verano el ministro adelantó que en las próximas semanas puede haber un “acto de inicio de la temporada con la presentación del Operativo Sol que incluirá la Asistencia al Turista, que es el módulo específico de Salud”.

Asimismo, detalló que “esta semana se han publicado todos los protocolos para el transporte, las playas y todas las actividades veraniegas en los municipios que reciben turistas” porque Buenos Aires es la provincia con “mayor turismo receptivo de la Nación por la Costa Atlántica”.