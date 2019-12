La LVF programó la siguiente jornada.

Semifinales de divisiones inferiores

Cancha de Sportivo

Viernes 29

4ta Sportivo vs Plaza España 20 hs

Sábado 30

8va Sportivo vs Plaza Italia 13 hs

7ma Sportivo vs Argentinos 14 ya

5ta Sportivo vs Plaza España 15.30 hs

Cancha de Pedernales

Domingo 1

6ta Pedernales vs Juventud 15.30 hs

Res. Pedernales vs Juventud 17 hs

Cancha de Argentinos

Sábado 30

6ta Argentinos vs Plaza España 12 hs

Cancha de Juventud

Sábado 30

8va Juventud vs Plaza España 13 hs

7ma Juventud vs Plaza España 14 hs

5ta Juventud vs Argentinos 15.45 hs

4ta Juventud vs Plaza Italia 17 hs

Semifinales Superiores

Domingo 1

Reserva

Alumni vs Valdes/Riestra 13.30 hs

Primera

Sportivo vs Valdes 16 hs

Cancha de Plaza España

Domingo 1

Primera

Plaza España vs Alumni 16.30 hs