«Hay que cuidar la economía con todos adentro» dijo Arroyo.

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, aseguró que, tras la pandemia, el principal objetivo es promover el desarrollo del trabajo y agregó que tras el anuncio de que no se renovará el IFE se está trabajando en varias políticas públicas para redireccionar la asistencia social.

En declaraciones a Todo Este Ruido por Radio Provincia destacó que “hay un aumento del presupuesto para la cartera. En el contexto actual hay que cuidar la racionalidad económica pero con todos adentro”.

Arroyo detalló que están trabajando en un “redireccionamiento” de las políticas públicas para asistir a quienes no han podido incorporarse al mundo del trabajo.

En ese marco, explicó que se está trabajando en “tres acciones” y dijo que “primero un plan para jóvenes de entre 18 a 29 años a quienes les costaba ingresar al mundo laboral y, con la pandemia, la situación se complicó aún más”.

Arroyo señaló que “el Plan Potenciar Inclusión Joven es una beca de $8500 para poner en marcha proyectos productivos, comunitarios o culturales” y precisó que ya hay alrededor de 200.000 inscriptos.

Agregó que “en segunda instancia habrá un programa para asistir a quienes se han quedado sin trabajo o a quienes viven de changas y no las han recuperado por completo. Como por ejemplo el jardinero o la empleada que trabaja por hora y que no recuperaron todo su trabajo”.

En ese marco, Arroyo señaló que trabajan en el plan “Potenciar Trabajo” que otorga “la mitad del salario mínimo que son 9400 pesos que pide una contraprestación en algunos rubros de mano de obra intensiva y con un bono en diciembre” y detalló que en este caso hay, hasta ahora, 700.000 beneficiarios.

Arroyo también señaló que se propone “duplicar, en diciembre, el monto de la Tarjeta Alimentar” que está orientada a madres con chicos menores de 6 años. De esta manera quienes recibían “$4000 pasarán a cobrar $8000” y la de “$6000 pasará a $12.000”.

Además, el ministro de Desarrollo Social agregó que se ha duplicado el volumen de las cajas navideñas con el objetivo de alcanzar a “1.700.000 familias”.

Finalmente, relató que para el año que viene, hay 3 objetivos. “Primero, crear 300.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, textil, en la producción de alimentos, en la economía del cuidado y en el reciclado. En segundo lugar, urbanizar 400 barrios por año. Y finalmente, crear 800 jardines maternales y de infantes, ya que tenemos 56% de pobreza en los más chicos y una de las formas de achicar este número es que todos vayan al jardín”.