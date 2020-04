Habrá mas excepciones en 25 de Mayo y el gobierno pidió auxilio económico.

El intendente Hernán Ralinqueo, anticipó lo que se viene dentro de la cuarentena,»la semana que viene vamos a habilitar mas actividades y la cuarentena será relativa porque gente en la calle habrá en todo momento. Nosotros tenemos que garantizar que la gente que circule en nuestras calles este sana y la gente sana es de 25 de Mayo. Tampoco podemos liberar todo porque sí, porque ya no se aguanta más. Vamos a dar a conocer los instrumentos administrativos, será una declaración jurada única de actividad donde se va poner a disposición de los comerciantes para que puedan utilizar de manera rápida y sencilla por whatsApp, correo electrónico y les den el alta a la actividad».

El jefe comunal, dió algunos detalles en FM 105,» será un trámite rápido y práctico sujeto a inspección, habilitar muchas actividades de a tramos será difícil y comunicaremos los protocolos que hay que seguir, la modalidad del funcionamiento de la actividad con un equipo que esta preparado para la declaración jurada. En el interior lo harán las delegaciones porque es menor el movimiento y entre el fin de semana y los día siguientes algunos oficios; con ellos hay mucha preocupación, los de los contactos, con personas, encabezan el color rojo de alerta máxima. Hay una discusión seria entre los infectólogos y especialistas de la provincia si hay que dejarlos funcionar o no; odontólogos, peluqueros, todos los que tengan contacto con personas a corta distancia. También el gobierno provincial nos pide que hasta que no haya una decisión del gobernador, no tomemos decisiones porque después vamos a tener que dar explicaciones si se llega a expandir el virus en una ciudad. Es muy difícil tomar decisiones sin tener el aval provincial ; hay otros intendentes que lo han hecho. y es muy peligroso lo que han resuelto, están jugando a la lotería.

Ralinqueo puntualizó en la importancia del alineamiento con la Provincia y la Nación, «para lo bueno y para lo malo estamos alineados; lo bueno es que están atentos , las autoridades de salud nos han puesto todo a disposición, la comunicación con el ministro es excelente, es novedoso que me conteste el whatsApp el gobernador, la ministra de gobierno, el jefe de gabinete. Tenemos un respaldo que antes no existía, no teníamos; había que esperar semanas, meses, era la forma que tenía la gestión anterior para trabajar. Hoy uno se siente parte del gobierno provincial y tenemos que ayudar que lo hecho sea efectivo ; hubo discusiones entre intendentes y ministros pero después aceptamos las decisiones del gobernador , asi debemos actuar y mas en esta situación de emergencia» .

El intendente agregó,»para lo malo, también porque la mayoría de los municipios no podemos pagar los sueldos y ahí va a estar la provincia con el auxilio; el jueves fui uno de los intendentes que le planteo al gobernador la caída de la recaudación ha sido estrepitosa, veníamos con solvencia, con una buena administración, con un aumento a los trabajadores, hoy no podemos garantizar ni el 50 % de los fondos para pagar los sueldos.Pagaremos, enfermeras, mucamas, y cuando se pueda se pagara al resto; cumpliremos de la mejor manera posible con los empleados. Debemos esperar el envío de recursos, la secretaría de hacienda trabaja con el ministerio de economía con proyecciones y datos que nos piden .El gobernador nos aseguró los recursos, llegara por CUD un monto y luego el resto del dinero para abonar las obligaciones».