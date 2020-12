Gollan estimó que en febrero se estará vacunando masivamente en la Provincia.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, doctor Daniel Gollán, en su visita a Alberti, señaló en relación a la vacunación contra el COVID 19 que «estamos trabajando en una hipótesis muy certera de 600 mil ampollas, que serían 300 mil dosis de vacunas porque se aplican dos a cada persona con 21 días de diferencia y que estarían llegando antes de enero. Proporcionalmente la provincia de Buenos Aires por su cantidad de población, le tocarían 120 mil dosis. Vamos a trabajar en grupos priorizados con esas primeras dosis y sería «calentar los motores» en la recepción masiva de dosis».

«Todavía no tenemos fechas precisas y exactas pero tenemos esperanzas de que para febrero vamos a estar vacunando masivamente en la provincia lo cual es muy importante», agregó a renglón seguido el ministro.

En declaraciones al noticiero de Canal 5 de Alberti, en el programa «Hora de noticias» conducido por el periodista Eduardo Rosa, Gollán manifestó que «no hay que pensar que apenas se empieza a vacunar ya se solucionó el problema, es un proceso. Hasta ahora nos cuidamos con el tapabocas, lavado de manos, distanciamiento y se le agregará la vacuna que va cortando cadenas de contagio. No solamente se inmuniza la persona, sin que a su vez esa persona no puede transmitir. Si estamos vacunando dos millones de personas a partir de febrero, tendremos cubriendo en marzo los grupos vulnerables por lo que s etransmitirá menos, pero también cubrimos a las poblaciones con mayor riesgo y a los trabajadores esenciales».

«Empieza a cambiar el panorama de la pandemia -vaticinó el titular de la cartera de salud provincial- Si seguimos vacunando durante todo el año para mediados de 2021 con este nivel de dos millones, dos millones y medio por mes, llegaríamos a tener un cuatro trimestre con una realidad muy distinta. Vamos a tener que seguir cuidándonos pero podremos ir a la escuela, a la facultad, a trabajar, armando eventos culturales que hoy no se puede. Vamos a tener una realidad muy diferente el año próximo», destacó.

DOS MODELOS DE VACUNACION EN PARALELO EN LOS PRIMEROS MESES DE 2021

Además Gollán puso de relieve que provincia, municipios y Nación trabajan coordinadamente pero especificó que «en principio habrá que hacer una vacunación en paralelo. Mientras estamos garantizando la vacunación COVID no debemos olvidar que tenemos ue garantizar no solamente todas las vacunas del programa nacional, sino el atraso acumulado por la pandemia. Estamos en una recuperación de cobertura que comenzó hace un mes. No podemos descuidar eso porque también en marzo o abril llegará la vacuna de la gripe».

«Los dos modelos lo hará en conjunto y paralelo. En los primeros meses se vacunará en escuelas y centros separados de los centros tradicionales de vacunación y luego, en la medida que se van vacunando las personas de mayor riesgo y trabajadores de la salud y grupos vulnerables, confluirán en unos meses».

Además especificó Gollán que «debeos saber en qué temperatura se debe manejar cada vacuna. La de AstraZeneca es de dos a ocho grados en cualquier heladera de cualquier vacunatorio se puede. La vacuna rusa, Sputnik V, se están terminando los estudios finales para ver si se permite que también sea de dos a ocho grados y eso nos facilitaría mucho para usar los vacunatorios pronto. La vacuna de Pftizer es a 80 grados bajo cero y eso debe contarse con un disposituivo muy especial porque nuestras heladeras no tienen ese tipo de tecnología».

Respondiendo a una consulta puntual, el doctor Gollán dijo que «la primera etapa es vacunar para cortar la pandemia y una vez que s elogre esto, el virus no es que terminó de circular, pero sí tendrá menos población en la cual circular. La idea de toda vacuna es eliminar la circulación del virus por lo cual habrá que incorporarla al calendario hasta que logremos, ojalá se pueda, eliminarlo».

Reconoció que es muy difícil eliminar la enfermedad provocada por el coronavirus como sucedio con la viruela. «Si sigue circulando va a ver que vacunarse cada tanto. Tampoco sabemos cuánto tiempo duran los anticuerpos de las distintas vacunas. Hasta hoy, por lo que sabemos, duran seis o siete meses, que es lo que se viene investigando, algunas dos años, otras más otros menos, eso se verá con el tiempo», indicó.

«TODAS LAS VACUNAS PASARON LAS FASES DE SEGURIDAD Y ESTAN APROBADAS POR LA ANMAT»

Gollán también sostuvo que «las vacunas que están aprobadas por la ANMAT son absolutamente seguras. Todas las vacunas han pasado las fases de seguridad»

«Estamos trabajando sobre la hipótesis de que la vacuna tiene que ser útil para cortar las cadenas de contagios. Seguras son todas. Primero, no es obligatoria. Yo puedo asegurar que nuestro problema es como darle respuestas al 99% de la gente que se quiera colocar la vacuna», señaló el ministro de Salud bonaerense.

Adelantó que la aplicación de la vacuna será por turno digital. «Vacúnense con todas la confianza porque son seguras y eficaces» fue el mensaje del ministro Gollán quien además remarcó que los tratamientos con plasma han dado resultado en más de ocho mil pacientes y se contará con un tratamiento homologado con la ANMAT que es el suero hiperinmune.

A su vez el intendente Germán Lago expresó su satisfacción por la visita del funcionario provincial y el acompañamiento del gobierno de Axel Kicillof «en estar atento, a través de la cercanía de sus funcionarios, en cada inquietud que se pueda plantear y en este momento de pandemia y mucha preocupación hemos tenido una gran vinculación con los distintos organismos y en especial con el ministerio de Salud, articulando con la Región Sanitaria X, con insumos, equipamiento y protección para nuestro personal de salud. Es un tremendo esfuerzo que está haciendo el gobierno de la provincia de Buenos Aires y estamos jugando este segundo tiempo, podría decirse, la última parte de este gran partido en el cual con nuestras acciones cotidianas fuimos protagonistas y el rol del Estado para preservar la salud ha sido un jugador trascendental, fue muy importante», destacó el jefe de gobierno albertino.

El intendente Lago también sostuvo -en las declaraciones a «Hora de Noticias» por Canal 5 de Alberti- que en el caso de este distrito ya hace cerca de un mes se comenzó a coordinar con vistas a la campaña de vacunación.