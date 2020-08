«Estamos en una tasa de positividad muy alta» dijo Enio García.

El jefe de Asesores del ministerio de Salud bonaerense, Enio García, destacó que “tuvimos varias etapas de la pandemia en la Provincia. Esta semana nos desayunamos con el aumento de casos, rompiendo la barrera de los 7.000 casos».

En ese marco, enfatizó que “estamos con una tasa de positividad muy alta. Eso es muy preocupante” y sostuvo que “para acompañar y ver si realmente la pandemia está controlada, la tasa de positividad con relación a los testeos tendría que llegar a un 10%, pero hoy estamos con una tasa promedio del 50%. En este contexto, hoy no podemos pensar en la flexibilización de actividades».En declaraciones a Asuntos Pendientes por FM 97 Une sostuvo que “el contagio en el interior está vinculado a las actividades comerciales que no se pueden interrumpir».

García admitió que “hay un montón de gente que no puede cumplir con el aislamiento, y no por eso son irresponsables. Hay otras personas que podrían cumplirlo, pero que lo rompen de manera irresponsable, como en las marchas”.En ese marco, señaló que “hay que decirles a la gente que esperemos un poco, pero con un horizonte más cercano: hagamos un esfuerzo más, porque ya hay varios proyectos de vacunas que están en un proceso acelerado de culminación».Agregó que “si nos queremos juntar hay que hacerlo en lugares abiertos, pero el mensaje de la Provincia es de todas formas: tratemos de evitarlo, tratemos de no hacerlo».