El viernes 30 de octubre se realizó, mediante una transmisión en vivo, el cuarto Foro de Participación: “Camino al Parto Respetado en la provincia de Buenos Aires”, impulsado por la Cámara de Diputados provincial, el Ministerio de Salud y el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, de la Provincia de Buenos Aires.



El objetivo principal del encuentro fue reflexionar sobre los obstáculos que existen en el sistema de salud para implementar la Ley de Parto Humanizado y compartir propuestas para su aplicación en territorio bonaerense. Participaron más de 200 personas y hubo 30 expositores de la Región Sanitaria X, que comprende los distritos de Alberti, Bragado, Chivilcoy, Lobos, Mercedes, Navarro, Roque Pérez, Saladillo, Suipacha, 25 de Mayo.Además de equipos de salud, agentes institucionales y asociaciones que trabajan la temática, participaron funcionarios / as entre quienes expusieron: el intendente de Mercedes Juan Ustarroz, el intendente de Alberti Germán Lago, la Diputada Provincial Luciana Padulo, las Concejalas Constanza Alonso (Chivilcoy) , Mariana San Martín (Mercedes), Verónica Tremaroli (Saladillo) y María Mancini (Saladillo).



La actividad contó con la presencia de la Diputada Provincial Mariana Larroque, impulsora de la adhesión reciente de la Provincia de Buenos Aires a la Ley Nacional de Parto Humanizado y autora del Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado.Junto a ella expusieron: la Directora Provincial de Equidad de Género en Salud, Sabrina Balaña, y la Directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados provincial, Mariela Breard. La Diputada Provincial Micaela Olivetto y la Directora Ejecutiva de la Región Sanitaria X, Carolina Di Napoli, fueron las encargadas de la moderación del encuentro.



Mariana Larroque Dijo: “Desde este espacio estamos colaborando en la búsqueda de la erradicación de la violencia obstétrica, que está tipificada dentro de una de las formas de violencia de género en la Ley de Protección Integral a las Mujeres”. Por otro lado, ante la promulgación de la Ley 15.188 (Adhesión provincial a la Ley Nacional de Parto Humanizado), la Diputada Provincial dijo: “Entendemos que es una conquista enorme, pero también es un punto de partida. Por eso nos propusimos construir una Ley, a la que llamamos Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado, que se propone reforzar y afianzar los principios que plantea la Ley Nacional, pero generando los mecanismos que nos permiten la aplicación y la adaptación a cada uno de los territorios de nuestra vasta Provincia de Buenos Aires. El punto central de este plan es la construcción de una mesa intersectorial en el ámbito del Ministerio de Salud de la Provincia desde donde se generen los protocolos y las propuestas que hagan efectiva la aplicación de la Ley. Nos propusimos trabajarlo de manera participativa, a través de éstos foros por región sanitaria, para realizar un diagnóstico colectivo sobre los obstáculos que tenemos a la hora de garantizar derechos y para escuchar las propuestas de quienes trabajan en un diario, para mejorar y hacer del sistema de salud un sistema inclusivo, con equidad y con perspectiva de género».



Al referirse a la implementación de la Ley, Sabrina Balaña, Directora Provincial de Equidad de Género en Salud , indicó que “para nosotros es política de Estado y tenemos la voluntad de avanzar carbonatadas en todos los territorios. Esta Ley marca una cantidad numerosa de derechos y obligaciones para garantizar que el embarazo, el parto y el posparto se den en condiciones de equidad ”. Asimismo, la Directora Provincial realizó un recorrido por algunas prácticas e intervenciones que incluyen: porcentaje de cesáreas, episiotomías, uso de oxitocina, acompañamiento en el parto, control prenatal. En relación a estas problemáticas dijo que “la participación de estos foros en forma intersectorial y participativa es un punto clave para poder avanzar en una transformación real del modelo de atención del parto”.



La Diputada Provincial Micaela Olivetto manifestó: “La construcción colectiva de esta Ley es muy importante. Quiero destacar queel Plan Estratégico Provincial de Parto Respetado cuenta con distintos protocolos, que en un principio eran cuatro, y se fueron ampliando una medida que en los foros fueron surgiendo necesidades para trabajar territorialmente en la temática . Y también por el trabajo territorial que llevan adelante las concejalas, los concejales, los gobiernos municipales, los equipos de salud, las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros yn osotras no tenemos miedo de sentarnos a discutir con ustedes para que nuestras propuestas sean más representativas y eficaces a la hora de su implementación”.



Mariela Breard, representante de la Cámara de Diputados provincial, expresó: “Desde la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de esta Cámara creemos fundamental pensar en una legislación en clave feminista ”. En este sentido, dijo: “Pensar la legislación con perspectiva de género no debe ser una opción, sino que es una obligación. Este Plan Estratégico vino a poner de manifiesto que las leyes se construyen con la voz del pueblo y con la voluntad política ”.



Por su parte, Carolina Di Napoli , quien estuvo a cargo de la moderación de los expositores y expositoras, agradeció “el impulso de las compañeras a generar este ámbito”. Y dijo: “ Desde la región sanitaria estamos trabajando cada vez más con los referentes y las referentas municipales, los secretarios de salud, las autoridades. Van marcando un camino para trabajar con cada uno de los programas y cada uno de los impulsos que vamos dando en la región ”.



Al finalizar el encuentro, la diputada Larroque dijo que “nos proponemos encarar estos temas desde una perspectiva de derechos. El acceso al parto respetado es un derecho de todas, de todos y de todes, y es un compromiso de la comunidad en su conjunto. Nuestros cuerpos no son un campo de batallas. Las mujeres merecemos ir a parir en el marco del respeto. Los bebés y los bebés también merecen venir al mundo de la misma manera ”.Asimismo resaltó que “hoy contamos con un Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y con un Ministerio de Salud con perspectiva de género, que buscan la igualdad, la equidad y la justicia social.