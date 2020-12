El Municipio reconoció a finalistas de los JB 2020.

La Municipalidad realizó este martes 22 un reconocimiento en la Casa de la Cultura a los ganadores regionales de los Juegos Bonaerenses 2020 Edición Virtual. El Secretario de Cultura, Deporte y Juventud, José Canullán, junto con los Directores de Juventud, de Deportes y de Adultos Mayores, Cintia Passarini, Leonardo Di Pace y Constancia Maio, respectivamente entregaron a cada uno un diploma por haber llegado a la etapa final.

De esta manera fueron reconocidos Marta Beatriz Ricarte en Pintura Adultos Mayores, Candela Massone en Pintura Sub 18, Valentina Bindela en Pintura Sub 15, Celeste Pregely en Objeto Artístico Tridimensional Sub 18, Martina Guidobaldi en Mascota, Elba Rocco en Solista Vocal Adultos Mayores, Manuel Encinas en Fotografía Juveniles y Abril Catino en cuento Sub 15.

Desde la Secretaría aseguraron que “celebramos la participación en estos torneos durante este año tan particular, felicitamos a todos y todas las participantes e invitamos a acompañarnos para el próximo año”.