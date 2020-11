El gobierno anunció el saneamiento y cierre progresivo del basural municipal.

El Secretario de Obras Públicas, Pablo Maldonado; el Secretario de Servicios Públicos, Marcos Giuliodori; y la Directora Ejecutiva de la Agencia Ambiental, Lucía Dury, en conferencia de prensa este jueves 19 de Noviembre anunciaron el saneamiento y cierre progresivo del Basural Municipal. Se trata de un importante proyecto dentro de la gestión integral de residuos.

Pablo Maldonado indicó: “Vamos a avanzar en el cierre del basural que está ubicado en la Chacra Municipal. Desde el inicio de la gestión de nuestro Intendente ha sido un compromiso avanzar en esta política ambiental. Lamentablemente durante cuatro años hemos tenido puertas cerradas donde los temas ambientales no han estado en la agenda de los gobiernos nacional y provincial anteriores. De todas maneras, nosotros, con el Intendente, hemos avanzado en todos los trabajos que hemos podido y dentro de las posibilidades con las que contamos”.

En ese sentido, explicó que “hemos realizado los estudios pertinentes, hemos avanzando en convenios con la Universidad Nacional de La Plata y llegamos a un estudio final para avanzar en lo que serían los trabajos para el cierre del basural que incluye varias líneas de acción que tienen que ver con el saneamiento del predio existente, trabajos de readecuación en un predio municipal del área rural que hay que reacomodar con la infraestructura necesaria para que funcione el predio receptor del descarte que se realizará como habitualmente funciona en la Planta de Reciclado” y agregó que “otra de las líneas de acción tiene que ver con la accesibilidad al predio que estamos contemplando en este proyecto”.

El Secretario de Obras Públicas consideró que “es un plan ambicioso, estamos hablando de un plan de trabajos continuos en un período de tres años que va a insumir una cantidad de recursos importantes, estamos avanzado en la gestión de ellos”.

Además, aseguró que “tiene que ser una política de Estado sea el Gobierno que sea el que esté de turno. Desde esta gestión la tomamos como propia en el sentido que tenemos que avanzar en políticas ambientales y estamos planteando un trabajo que trasciende a un período político y esperamos que sea el puntapié inicial para pensar y proyectar políticas de calidad ambiental”.

Por su parte, Lucía Dury expresó que “la temática de los residuos, la limpieza en la ciudad y el saneamiento de los basurales es una temática en la que el Gobierno Municipal viene trabajando desde el primer momento y avanzando pero como bien dijo el Secretario de Obras Públicas al momento de pedir financiamiento en Nación y Provincia nos encontramos con muchas barreras”.

En relación al plan integral aclaró que “este tipo de proyectos son ambiciosos y como tal insumen mucho presupuesto pero la problemática está, es una realidad, hay un basural en el ejido urbano y hay que cerrarlo y sanearlo. Es una problemática que nos incumbe sobremanera y hemos tomado la decisión de cerrar progresivamente, dejar de utilizarlo y sanear el basural, porque nuestro Intendente desde el primer momento está abarcando estas cuestiones de ambiente”.

Dury especificó que se trata de un plan que “se va a desarrollar en el tiempo porque no es solamente dejar de arrojar el descarte sino que hay muchas acciones a llevar a cabo. Hay que contemplar que es un predio muy grande y su mal uso, hay que nivelar, hay que hacer enterramiento y después eso se tiene que estabilizar”.

Asimismo, adelantó que “pasado todo el proceso la idea es formar un parque recreativo porque el protocolo de los cierres de basurales así lo permite y es a lo que apuntamos” y manifestó que “la decisión está y también la decisión de que hagamos entre todos una ciudad más limpia y por eso tenemos un plan que abarca varias cuestiones como camiones recolectores y contenedores nuevos”.

“Estamos avanzando en la gestión integral de residuos, no los podemos esconder más debajo de una alfombra y gestionar de la manera en que se hizo durante muchos años. La planta de reciclaje hace una muy buena labor pero siempre va a haber un descarte porque hay materiales que no se pueden reciclar y hay que darles un mejor destino porque no puede seguir siendo un predio que está tan cerca de los barrios y conlleva problemas que afectan a los vecinos y a la fauna local”, afirmó la funcionaria.

Acerca del nuevo predio detalló que “va contar con taludes, cerco perimetral olímpico, cerco forestal doble o triple y un sereno, entre otras cuestiones y también debe contar con maquinaria trabajando día a día”.

También explicó que “para cerrar y sanear el viejo basural hay que coordinar acciones que incluyen mucho movimiento de suelo. Son procesos que se dan en etapas y recién luego de cuatro o cinco años de estabilizado se le puede dar un uso recreativo. Son acciones que se van a ir dando en paralelo” y cerró: “Estamos a la expectativa de trabajar con Nación y Provincia para el financiamiento pero ya vamos a dar los primeros pasos en esta problemática que es mundial y que hay que abordarla”.

A su turno, Marcos Giuliodori, habló al respecto de la recolección de residuos: “Vamos a seguir ampliando el área cubierta por los nuevos contenedores que es un sistema que mejora la limpieza y evita que los operarios tengan contacto con los residuos”. Por último, aclaró que “con las herramientas que contamos comenzaremos a trabajar en el mejoramiento de la accesibilidad al predio que terminará siendo el nuevo basural”.