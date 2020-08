«El aporte solidario extraordinario será vital para reactivar la economía» dijo Yasky.

El diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, explicó brindó detalles del articulado del proyecto de ley de “contribución extraordinaria a las grandes fortunas”, En declaraciones a Con Quién Hay que Hablar por Radio Provincia indicó que “se va a aplicar para aquellos que posean declaraciones de bienes por más de $200 millones” y agregó que “está previsto que las personas físicas que tengan bienes declarados en el exterior pagarán un 50% más de lo que correspondería”.Yasky aseguró que el tratamiento positivo de este proyecto generaría un punto porcentual del PBI para Argentina y que “eso es muy importante para la pos pandemia”. En ese sentido, indicó que “hace tres meses que estamos discutiendo este tema públicamente, en este tiempo no conocí ni un solo poseedor de esas fortunas que son grandes empresarios, otros grandes banqueros, otros son ex presidentes como Mauricio Macri, que hayan levantado la mano para decir yo acompaño”,Yasky detalló que la aprobación de este proyecto de Aporte Solidario Extraordinario “tiene asignación específica: 20% a equipamiento médicos; 5% a subsidios para micros y medianas empresa; 20% para programas educativos; 15% para que los habitantes de barrios populares se puedan agregar a programas de trabajo y 20% para un programa para exploración y producción de gas natural”. En otro aspecto, afirmó que “las encuestas de opinión no bajan del 70 por ciento de aquellos que creen que los millonarios tienen que hacer este aporte por única vez”.Por último, Yasky sostuvo que “en un mes se dará el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y será un momento justo porque hace mucha falta. Cuando empecemos a dejar atrás la pandemia hay que reactivar la economía y ahí va a ser clave el proyecto aprobado”.