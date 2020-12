Crece la preocupación por la nueva cepa detectada en Reino Unido.

El embajador argentino en el Reino Unido, Javier Figueroa, reconoció que hay preocupación por la nueva cepa de coronavirus pero indicó que hay un gran descontento en la sociedad por la nueva etapa de confinamiento dispuesta por el primer ministro Boris Johnson.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia señaló que “hasta el 30 de diciembre estarán vigentes las restricciones más duras y dependerá del nivel de contagios las próximas decisiones” y dijo que “en el día de ayer hubo 36.000 contagios. Si no se tomaban estas medidas iba a ser una catástrofe».

Figueroa destacó que «el gobierno británico está evaluando la situación, las medidas que se tomaron son muy duras y la población no las ha tomado muy bien. Hoy la única posibilidad de tener contacto con alguien es con una sola persona y fuera de la casa».

En cuanto a la compra de vacunas, dijo que «no hay discusión como en Argentina respecto de a quién se le va a comprar” y añadió que “los virus mutan y el SARS tuvo más de 2000 mutaciones de las cuales dos fueron significativas. Esto lo que afecta es la rapidez de transmisión pero no marca mayor gravedad y no impide los efectos de la vacuna».