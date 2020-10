Comienzan los Juegos Bonaerenses 2020.

La Municipalidad informa que a partir de este jueves 15 de octubre se recepcionarán los trabajos y producciones de las categorías de Cultura tanto juveniles como adultos mayores de la etapa local de los Juegos Bonaerenses 2020 Edición Virtual. Además, se dio a conocer el cronograma de los juegos electrónicos de la categoría de Deportes.

Los inscriptos en dibujo, pintura, objeto tridimensional, canto, poesía, fotografía, cuento, y mascota pueden acercar sus trabajos hasta el 30 de Octubre de manera presencial en la Casa de la Cultura, calle 28 entre 9 y 10, de lunes a viernes de 13 a 17 horas.

También, desde el Municipio se brinda la posibilidad de enviar los trabajos en formatos digitales a los correos: direcciondedeportes25@gmail.com y secretariadecultura25@hotmail.com

Luego de esa fecha, el jurado definirá los finalistas que pasarán a la etapa regional.

En tanto, en Deportes Electrónicos el cronograma con horario a confirmar es el siguiente:

-League of Legends Sub 18, el 3 de Noviembre.

-League of Legends +18, el 4 de Noviembre.

-Clash Royale, el 5 de Noviembre.

-Fortnite, el 25 de Noviembre.

-Free Fire, el 28 de Noviembre.