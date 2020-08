Comenzará el programa de donación de plasma en 25 de Mayo.

A partir del Viernes 4 de Septiembre el Hospital Saturnino E. Unzué de 9.30 a 11.30 horas en el Servicio de Hemoterapia llevará a cabo la etapa de selección de donantes de plasma para aquellos pacientes de Covid positivo que hayan superado los 28 días desde el alta médica o 14 días con PCR negativo.

En el nosocomio local se tomarán las muestras sanguíneas a las personas que cumplan requisitos similares a la donación de sangre como tener entre 18 y 65 años, no ser diabético insulinodependiente, no haber tenido cirugías cardiovasculares, no haberse realizado tatuajes en los últimos seis meses, entre otros.

En tanto, desde el Hospital San Roque de Norberto de la Riestra se comunicarán con los pacientes recuperados para convocarlos a donar y también se recibirán consultas al teléfono 02343 440909.

“Si el paciente califica con los requisitos tomaremos una muestra de sangre y la enviaremos al Instituto de Hemoterapia para que evalúen si el paciente está en condiciones de donar plasma porque hay un 30% de donantes que no están en condiciones por no tener anticuerpos suficientes”, explicó el Jefe de Hemoterapia, Dr. Germán Sánchez.

Además indicó que “si el paciente califica el CUCAIBA los viene a buscar y los lleva a La Plata, ellos se encargan del traslado. Es un avance importante porque hay pacientes recuperados que pueden ser donantes y el plasma se puede utilizar en cuatro pacientes positivos”.