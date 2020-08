Bianco y Gollan presentaron el estado epidemiológico y las fases en Provincia.

El jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan, brindaron hoy en conferencia prensa el informe periódico sobre la situación sanitaria y epidemiológica en la provincia de Buenos Aires y el esquema de fases de aislamiento y distanciamiento social, preventivo y obligatorio en los distritos bonaerenses, en el marco de la pandemia de covid-19. En el encuentro, realizado en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia, los funcionarios estuvieron acompañados por el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak.

La presentación del ministro Gollan hizo hincapié en las cifras de ocupación de camas en el sector sanitario. En tal sentido, el funcionario explicó que la provincia cuenta con un total de 34.669 camas en todos los niveles de atención, de las cuales se encuentran ocupadas 16.807 (48%). Si se considera el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en su conjunto, las camas de adultos en todos los niveles de atención son 18.849, de las cuales están ocupadas 11.263 (59%). No obstante, el nivel de ocupación aumenta en lo que respecta a las camas en unidades de cuidados intensivos para adultos en el AMBA (considerando tanto las del sector público como las del sector privado), donde de las 2.944 camas hay 1.862 ocupadas (63%), en su mayoría por pacientes de covid-19. Esto representa una caída sostenida de la cantidad de camas libres: al 17 de julio estaban disponibles el 49% de las mismas, mientras que hoy la cifra ronda el 37%. Asimismo, Gollan apeló a la unidad de la población para hacer frente a la pandemia: “Lo que vimos ayer [en referencia a la protesta] es un grupo ínfimo al lado del conjunto de la sociedad argentina, que entiende y apoya este esfuerzo”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, detalló el estado de las fases en los distritos bonaerenses: 39 municipios se encuentran en fase 3, 47 en fase 4 y 49 en fase 5. También señaló que para los distritos en fase 3 se habilitará la atención presencial de psicólogos, si bien la recomendación es que en la medida de lo posible continúen haciéndolo a distancia, y que para los distritos en fases 4 y 5 se habilitarán las ferias callejeras de alimentos y los lavaderos de autos, siguiendo estrictos protocolos sanitarios. Bianco remarcó que el gobierno sigue observando con preocupación cualquier aumento de la actividad: “Vemos peligroso en este contexto cualquier incremento fuerte de la circulación y la actividad”.

Finalmente, consultado sobre la protesta encabezada ayer por sectores de la oposición, Bianco la calificó de “irresponsable y temeraria” y agregó que “no fue una marcha anticuarentena, fue una marcha antiperonista, ese es el denominador común a todas las fracciones que participaron”. Asimismo, realizó una distinción entre quienes siendo oposición tienen responsabilidades de gestión y quienes no: “En varios distritos gobernados por intendentes de Cambiemos los jefes comunales llamaron a que la gente no se acople a las marchas, que se quede en sus casas y se cuide”. Finalmente, el jefe de Gabinete apeló a la responsabilidad de las y los jefes distritales para hacer efectivo el cumplimiento de las medidas sanitarias: “Les pedimos a las y los intendentas que sean responsables, respeten la normativa nacional y provincial y la apliquen en sus distritos. Estar fuera de la ley en este caso implica permitir mayor actividad, mayor circulación, más presión en el sistema de salud, más muertes. El que no cumple la ley hoy está matando gente”.