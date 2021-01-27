El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dió a conocer el listado de ascensos de sus efectivos.Dentro del distrito veinticinqueño los uniformados que lograron el ansiado ascenso son
|CALDIERO NESTOR HERNAN
|ANTONINI ANDREA FABIANA
|ROLDAN VICTOR ABEL
|ILUNDAYN RAMIRO DANIEL
|DOTTA JULIO IVAN
|PORTILLA ROBERTO OSCAR
|CURBELO KAREN ESTEFANIA
|PALAU RODRIGO DANIEL
|RODRIGUEZ LUCIANA BEATRIZ
|CARBONE PAOLA VANESA
|VELZQUEZ MARIA DE LOS MILAGROS
|GALVAN LUIS HERNAN
|GUIDA DAVID EMMANUEL
|FLORES CAROLINA ANABELA
|SOLANO KEVIN RAMON
|STENGER ROCIO BELEN
|MAIDANA ANA LUCIA
|ESCALANTE JULIO CESAR
|PICCIRILLI MAURICIO ARIEL
|BUCCI ANDREA CECILIA
|JAIMES DAIANA GISELLE
|LEIVA GABRIEL RICARDO
|ORELLANA MARIO MARTIN
|MANRIQUE FLAVIA MARIEL
|WRIGHT CAMILO SEBASTIAN
|JARA HUGO MAXIMILIANO
|PEIX EZEQUIEL RICARDO
|VASARO JOHANNA ELISABET
|RODRIGUEZ CINTIA PAMELA
|GUILLEN FRANCO EMIR
|GARIN CAMILO ANDRES
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