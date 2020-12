Agustina Vila estuvo en 25 de Mayo.

La Directora General de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila, visitó este viernes 4 de Diciembre la ciudad de 25 de Mayo donde mantuvo una jornada de trabajo con el Intendente Hernán Ralinqueo de la que también participaron autoridades de los distintos estamentos del sistema educativo del Distrito y la Región y la Directora de Consejos Escolares y Coordinación Institucional de la DGCyE, Marianela Paez. Recorrieron instituciones y cerraron la visita con una conferencia de prensa.

Tras un encuentro en el Despacho del Mandatario Comunal, realizaron visitas a la Escuela Primaria N°7, Jardín de Infantes N°903, el Centro de Formación Profesional N°401 y la Escuela Primaria N°4.

Finalizada la recorrida, el Mandatario Comunal explicó que desde el mes de enero de este año hubo “un trabajo de ida y vuelta en conjunto entre el Municipio y la Provincia” y eso da como resultado que “estemos cerca de los 10 millones de pesos de inversión en obras para cuestiones edilicias del distrito, estamos trabajando en proyectos importantes, por convenio vamos a avanzar en la Escuela N° 31 de Del Valle”.

En ese sentido, aseguró que “esta articulación entre la Provincia y el Municipio es positiva. Vamos a seguir trabajando para mejorar las escuelas y hacer las obras que faltan”.

Ralinqueo destacó la tarea del Consejo Escolar un año sumamente difícil y consideró que “se trabajó en función de las necesidades que son muchas después de un recorte en educación y en el medio de una pandemia, pero se resolvieron los problemas”.

Además, indicó que “el enorme trabajo de los docentes con esfuerzo y dedicación fue clave para garantizar las clases, sumado a la contención a través de una inversión enorme de la Provincia”.

Al respecto de cómo continúan las acciones en el sistema educativo, sostuvo que “estamos trabajando con la Provincia para tener el plan de vacunación, está avanzando y nos da esperanzas” y agregó que “estamos pensando cómo damos continuidad a los estudiantes, pero el tema sanitario es central”.

Por último, resaltó que existe un trabajo y una comunicación permanente, con la Directora General de Cultura y Educación.

Por su parte, Agustina Vila, expresó que “fue una jornada muy rica, muy intensa que sintetiza los resultados que uno alcanza cuando trabaja en equipo”. En ese punto aclaró que “si no hubiese existido la articulación del sistema educativo a su interior y con las autoridades municipales los resultados que alcanzamos no hubiesen sido posibles”.

Además, habló de los docentes, auxiliares, supervisores, y su “dedicación, compromiso y amor que posibilitó que las clases siempre siguieran. Estuvimos presentes acompañando el proceso de formación”. Asimismo le dio valor al compromiso de los estudiantes y sus familias.

Sin embargo, mencionó que “esto no quiere decir que no haya impacto ni consecuencias sobre la educación pero sin duda no nos tiene que privar de enorgullecernos por los resultados que alcanzamos trabajando juntos”.

Particularmente, refiriéndose al Distrito explico que “en este tiempo las obras no se interrumpieron, se terminaron diez obras en 25 de Mayo, se revelaron en simultáneo otras necesidades que están ejecutándose porque estamos trabajando a todo vapor para llegar a marzo con mejoras edilicias.Es un esfuerzo enorme para todos”.

También, expresó que “el diálogo con el Intendente y las Inspectoras, nos permite conocer iniciativas de otras escuelas”.

La titular de la cartera educativa recordó que “25 de Mayo fue uno de los 25 distritos que pudo regresar a la presencialidad dada la situación epidemiológica, un regreso acotado donde nos centramos en los estudiantes que tenían mayores dificultades con la virtualidad y siguiendo los protocolos en este contexto de pandemia”.

En relación a lo que se proyecta para marzo de 2021 especificó que “la presencialidad va a ser distinta por un tiempo más, cada vez habrá más estudiantes pero estamos necesariamente obligados a mantener distancia y compartir espacios comunes de una manera diferente”.