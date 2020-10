Abel Gallegos juega el The Azalea Invitational.

@abelgallegos1 estará jugando a partir de mañana en The Azalea Invitational en el Country Club of Charleston.Este será si último torneo antes del @themasters que se jugará del 12 al 15 de noviembre.El jugador de @lasmulitasgolfclub saldrá a jugar la primera vuelta a las 11:40 junto a Keller Harper y Logan Sowell. The Azalea Invitational se juega históricamente dos semanas antes del Masters. Por razones obvias tuvo que postergarse en abril y se reprogramó para que, de todos modos, se juegue dos semanas antes del Masters.El campeonato suele recibir a los mejores Juniors y Mid Amateurs de Estados Unidos, y a veces compiten los top college players, dependiendo de que no le coincidan con ningún torneo.Entre los jugadores destacados que han competido detan Webb Simpson, Lucas Glover, Brandt Snedeker, Billy Horschel, CT Pan, DJ Trahan, Jordan Spieth, Matthew Wolff, Patrick Reed, Rickie Fowler y Ryuji Imada.