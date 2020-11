Abel Gallegos Caputo se despidió de Augusta.

Abel Gallegos Caputo terminó su participación en el Masters Augusta 2020 sin poder repetir sus mejores actuaciones. Pese a ello la comunidad lo acompañó durante los dos días de competencia. Su club reflejó la performance en la página oficial de facebook, «Con un score final de 160 golpes, no logro superar el corte clasificatorio. Pero sin dudas que fue una semana mas que soñada y esperada. Los resultados aveces no son los esperados, pero cimientan a futuro.La experiencia vivida en el court mas prestigioso del mundo nadie te la va a quitar. Esperamos que hayas disfrutado esta enorme vivencia a la que muy pocos acceden. Ojala que en el futuro te vuelva a dar revancha. No nos caben dudas que si.Desde tu club, nos sentimos mas que orgullosos de verte en ese nivel, pero por sobre todo por tu progreso en todo sentido. Esto recien comienza, y gracias por regalarnos una semana unica, que nos hizo sentir todas las emociones posibles!!!!!!VAMOS ABELITO y tu gran equipo!!», reza el comunicado de Las Mulitas Golf Club.